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РФ считает недопустимым подмену инструментов МАГАТЭ
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Захарова: РФ считает недопустимым подмену инструментов проверок МАГАТЭ в Иране 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия считает недопустимым подмену инструментов гарантий и проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно хода реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя последние высказывания премьер— министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Считаем недопустимым подмену инструментов в сфере гарантий и устоявшихся проверочных практик агентства, полностью доказавших свою эффективность, различного рода инсинуациями, спекуляциями и другой непроверенной информацией, которой, к сожалению, в СМИ сейчас очень много. Исходим из того, что все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства", — сказала Захарова.
"Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД, могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии "шестерки" и Ирана, — добавила Захарова. — Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в полном соответствии с условиями договоренности и резолюции Совета Безопасности ООН 2231".
Глава кабинета Израиля обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана. Премьер представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "100 тысяч файлов, доказывающих, что они (иранцы — прим. ТАСС) лгут" в отношении ядерной программы военного назначения.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и Евросоюза, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.
ТАСС: последние новости
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