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Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану
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Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану 

ТАСС 2 мая 2018
БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Израиль должен как можно скорее предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) свои данные о том, что Иран якобы осуществляет ядерные разработки в обход международного контроля. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
"Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить", — подчеркнула Меркель.
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