Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану

"Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить", — подчеркнула Меркель.