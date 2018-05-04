Захарова рассказала о финансировании «Белых касок»

Захарова рассказала об изощренных схемах финансирования «Белых касок»

"Сами "каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", — сказала с иронией Захарова.

Великобритании, По ее словам, СМИ сообщают о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США Нидерландов ".

Как указала Захарова, было известно, что Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования.

"О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно также не уточнялось, о какой такой технике идет речь", — отметила она.

"Схемы, по которым проводится финансирование для "Белых касок", они просто очень изощренные. Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например фонд "Мэйдэй рескью", который работает в том числе по сирийской проблематике", — подчеркнула Захарова.

Также, по ее словам, речь идет "о целом ряде очень сомнительных неправительственных организаций Евросоюза , которые подключаются к финансовой поддержке "Белых касок".

Официальный представитель российского МИД также заметила, что в медиа-пространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином (Джорджем) Соросом".