Захарова рассказала о финансировании «Белых касок»

Финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски" проходит по весьма изощренным схемам, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сами "каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", — сказала с иронией Захарова.
По ее словам, СМИ сообщают о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов".
Как указала Захарова, было известно, что Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования.
"О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно также не уточнялось, о какой такой технике идет речь", — отметила она.
"Схемы, по которым проводится финансирование для "Белых касок", они просто очень изощренные. Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например фонд "Мэйдэй рескью", который работает в том числе по сирийской проблематике", — подчеркнула Захарова.
Также, по ее словам, речь идет "о целом ряде очень сомнительных неправительственных организаций Евросоюза, которые подключаются к финансовой поддержке "Белых касок".
Официальный представитель российского МИД также заметила, что в медиа-пространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином (Джорджем) Соросом".
"О его роли в сирийском кризисе написано немало. Информационную, медийную поддержку для всего вида пиар-услуг "Белым каскам" оказывают многочисленные американские, британские и ближневосточные организации, чье реноме не является блестящим", — заключила она.