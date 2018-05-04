Ещё
Захарова рассказала о финансировании «Белых касок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова рассказала об изощренных схемах финансирования «Белых касок» 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски" проходит по весьма изощренным схемам, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сами "каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", — сказала с иронией Захарова.
По ее словам, СМИ сообщают о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов".
Как указала Захарова, было известно, что Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования.
"О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно также не уточнялось, о какой такой технике идет речь", — отметила она.
"Схемы, по которым проводится финансирование для "Белых касок", они просто очень изощренные. Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например фонд "Мэйдэй рескью", который работает в том числе по сирийской проблематике", — подчеркнула Захарова.
Также, по ее словам, речь идет "о целом ряде очень сомнительных неправительственных организаций Евросоюза, которые подключаются к финансовой поддержке "Белых касок".
Официальный представитель российского МИД также заметила, что в медиа-пространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином (Джорджем) Соросом".
"О его роли в сирийском кризисе написано немало. Информационную, медийную поддержку для всего вида пиар-услуг "Белым каскам" оказывают многочисленные американские, британские и ближневосточные организации, чье реноме не является блестящим", — заключила она.
РИА Новости: последние новости
В Нальчике пронесли георгиевскую ленту длиной 73 метра Захарова рассказала об изощренных схемах финансирования "Белых касок" Сирийские военные разделили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем360
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову149
«За что они боролись, на то и напоролись»133
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море290
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение