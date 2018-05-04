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РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по Сирии
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Захарова: РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по инциденту в сирийском городе Дума 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Москва ожидает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) беспристрастного доклада по инциденту, связанному с предполагаемым применением химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Об этом на брифинге в пятницу заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Мы продолжаем содействовать расследованию, которое проводят в городе Дума специалисты миссии по установлению фактов применения химоружия, прежде всего в вопросе обеспечения безопасности, — отметила она. — Работа, как мы понимаем, ведется по плану. Они уже взяли пробы на двух объектах, которые назывались в связи с предполагаемой химической атакой, — речь идет о складе и лаборатории. Ожидаем, что проводимая по линии ОЗХО техническая работа будет доведена до конца, а результатом станет беспристрастный профессиональный доклад".
Дипломат также обратила внимание на брифинг, проведенный несколько дней назад в штаб-квартире ОЗХО российской делегацией, в котором приняли участие непосредственные свидетели инцидента — жители города Дума. Захарова выразила сожаление в связи с тем, что представители западных стран бойкотировали это мероприятие, а западные СМИ развернули пропагандистскую "кампанию по запугиванию и обвинению людей, которые хотели искренне рассказать о том, что произошло".
Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли там следов химатаки. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.
Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. 26 апреля Москва и Дамаск провели в ОЗХО брифинг с участием 17 свидетелей событий в Думе 7 апреля. В ходе него очевидцы подтвердили, что никакой химатаки на самом деле не было, а ролик "Белых касок" был сфабрикован.
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