РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по Сирии

Захарова: РФ ждет от ОЗХО беспристрастного доклада по инциденту в сирийском городе Дума

"Мы продолжаем содействовать расследованию, которое проводят в городе Дума специалисты миссии по установлению фактов применения химоружия, прежде всего в вопросе обеспечения безопасности, — отметила она. — Работа, как мы понимаем, ведется по плану. Они уже взяли пробы на двух объектах, которые назывались в связи с предполагаемой химической атакой, — речь идет о складе и лаборатории. Ожидаем, что проводимая по линии ОЗХО техническая работа будет доведена до конца, а результатом станет беспристрастный профессиональный доклад".

Дипломат также обратила внимание на брифинг, проведенный несколько дней назад в штаб-квартире ОЗХО российской делегацией, в котором приняли участие непосредственные свидетели инцидента — жители города Дума. Захарова выразила сожаление в связи с тем, что представители западных стран бойкотировали это мероприятие, а западные СМИ развернули пропагандистскую "кампанию по запугиванию и обвинению людей, которые хотели искренне рассказать о том, что произошло".

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли там следов химатаки. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.