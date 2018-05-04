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Израиль склоняет США к выходу из сделки с Ираном
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Израиль склоняет США к выходу из сделки с Ираном 

News.ru 39 минут назад
Ранее Израиль заявлял, что в январе шпионам якобы удалось заполучить секретные архивы Тегерана и в ту же ночь переправить их в Израиль. Это утверждение вызывает множество вопросов на фоне того, что в понедельник премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о неких разоблачающих документах и обвинил Иран в несоблюдении ядерных соглашений, сообщает The Guardian.
«Там ничего не было. Ничего, что было бы неизвестно МАГАТЭ. И весь этот перфоманс с презентацией в PowerPoint выглядит глупо», — заявила представитель Центра по разоружению и нераспространению оружия Александра Белл.
Некоторые нерешённые вопросы всё ещё могут быть выяснены, когда Израиль поделится находкой с другими странами, в том числе с членами МАГАТЭ. Но на данный момент выступление Натаньяху, вероятно, уже возымело планируемый эффект и обеспечило политическое прикрытие для выхода США из СВПД.
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