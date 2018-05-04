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Британцы разорили турецкие отели
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Британцы разорили турецкие отели 

News.ru 1 час назад
В турецких отелях массово устанавливают камеры наблюдения, чтобы таким образом защититься от иском британских туристов, которым в общей сложности удалось получить от иностранных отелей 370 млн фунтов компенсаций.
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