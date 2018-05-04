Захарова рассказала об изощренных схемах финансирования «Белых касок»

Мария Захарова. Финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» проходит по весьма изощренным схемам, заявила официальный представитель МИД

Великобритании, По ее словам, ранее международные СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, которые «Белые каски» получают «от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США Нидерландов ».

Речь также идет о фонде по развитию Катара, который анонсировал предоставление «каскам» помощи для закупки тяжелой техники и оборудования. «О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно так же не уточнялось, о какой такой технике идет речь», — обратила внимание Захарова.

Отмечалось также, что «Белым каскам» оказывают содействие некоторые «сомнительные неправительственные организации Евросоюза ». Кроме того, по линии «промоушена они прибегают к помощи по линии организаций, которые спонсируются господином Соросом».

Между тем стало известно о том, что Госдепартамент США объявил о замораживании финансирования НПО «Белые каски», действующей в Сирии. На США выпадало около одной трети средств на деятельность «касок», сообщает телеканал CBSNews.