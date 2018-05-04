Захарова прокомментировала заморозку финансирования Госдепом «Белых касок» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Москве прокомментировала информацию о заморозке финансирования действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» со стороны США.
«А что так, последние фильмы не понравились?», — сказала Захарова.
Ранее американский телеканал CBS News сообщил о заморозке финансирования организации. Отмечается, что решение о продолжении финансирования организации должно быть принято до 15 апреля.
«Белые каски» — частная добровольческая организация. В 2017 году кинолента «Белых касок» о сирийском кризисе получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм.