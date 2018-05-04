МИД РФ заявил об отсутствии фактов смерти главаря ИГ*

министерстве иностранных дел России рассказали, что у Москвы нет конкретных фактов, которые бы подтверждали смерть главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль‐Багдади. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.

Представитель ведомства напомнил, что сообщения о смерти аль-Багдади появлялись только на его памяти порядка десяти раз.

Пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы так не можем

— замглавы МИД РФ.

Минобороны ранее говорили, что проверяют данные о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС близ Ракки. Согласно заявлению Пентагона главарь ИГ* остался жив.

Настоящее имя Аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Впервые о нем узнали в июле 2014 года после сделанного им из мечети в Мосуле заявления о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

В СМИ много раз публиковали информацию о ликвидации главаря ИГ*, однако она не находила подтверждения и оказывалась ложной.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация.