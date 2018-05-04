Ещё
МИД РФ заявил об отсутствии фактов смерти главаря ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ заявил об отсутствии фактов смерти главаря ИГ* 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
В министерстве иностранных дел России рассказали, что у Москвы нет конкретных фактов, которые бы подтверждали смерть главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль‐Багдади. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.
Представитель ведомства напомнил, что сообщения о смерти аль-Багдади появлялись только на его памяти порядка десяти раз.
Пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы так не можем
— замглавы МИД РФ.
В Минобороны ранее говорили, что проверяют данные о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС близ Ракки. Согласно заявлению Пентагона главарь ИГ* остался жив.
Настоящее имя Аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Впервые о нем узнали в июле 2014 года после сделанного им из мечети в Мосуле заявления о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке.
В СМИ много раз публиковали информацию о ликвидации главаря ИГ*, однако она не находила подтверждения и оказывалась ложной.
*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России и ряде стран террористическая организация.
В начале апреля в ГРУ предположили, что глава ИГ* может скрываться на территории Ирака. За аль-Багдади охотятся спецслужбы целого ряда стран.
360tv.ru: последние новости
Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению 63 тысячи сирийцев вернулись в Восточную Гуту Названы сроки полного разминирования сирийской Думы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Россия отказалась от союзов с Китаем354
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову143
«За что они боролись, на то и напоролись»132
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море288
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение