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МИД: Москва не располагает конкретными фактами о смерти аль-Багдади
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МИД: Москва не располагает конкретными фактами о смерти аль-Багдади 

Российская Газета 37 минут назад
Москва не располагает конкретными фактами смерти главаря ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади, заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Данные о его смерти появлялись на моей памяти раз десять, но пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы не можем", — пояснил дипломат.
Ранее Минобороны РФ заявило о необходимости проверки информации о возможной ликвидации аль-Багдади в результате удара ВКС РФ по укрепленному району террористов в районе Ракки 28 мая прошлого года. Со своей стороны, власти Ирака утверждали, что руководитель террористических ячеек ранен и скрывается в районе сирийско-иракской границы.
Напомним, аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в июле 2014 года провозгласил в Мосуле создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. После этого неоднократно появлялись сведения о его ранении и даже гибели. Однако официального подтверждения этого факта пока не поступало.
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