МИД: Москва не располагает конкретными фактами о смерти аль-Багдади

"Данные о его смерти появлялись на моей памяти раз десять, но пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы не можем", — пояснил дипломат.

Ранее Минобороны РФ заявило о необходимости проверки информации о возможной ликвидации аль-Багдади в результате удара ВКС РФ по укрепленному району террористов в районе Ракки 28 мая прошлого года. Со своей стороны, власти Ирака утверждали, что руководитель террористических ячеек ранен и скрывается в районе сирийско-иракской границы.

Напомним, аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в июле 2014 года провозгласил в Мосуле создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. После этого неоднократно появлялись сведения о его ранении и даже гибели. Однако официального подтверждения этого факта пока не поступало.