«Госдеп не при делах»: «Белые каски» лишились поддержки после разоблачения

Госдепартамент США прекратил финансирование сирийской организации «Белые каски».

"Наши встречи (с представителями Госдепа) в марте были очень позитивными. Были даже заявления о поддержке вплоть до 2020 года. Никто не говорил, что финансирование может прекратиться", — цитирует CBS лидера «Касок» Раеда Салеха.

Ближневосточное бюро Госдепартамента, по сообщению CBS, должно было до 15 апреля получить подтверждение, что финансирование «Касок» продолжается. Новостей от ведомства нет, в итоге поддержка заморожена.

В Госдепартаменте сообщили, что вопрос поддержки организации находится «на стадии подробного рассмотрения».

"Это очень тревожная ситуация", — сказал Салех, отметив, что прекращение финансирования «негативно скажется на нашей работе». Средства, которые выделялись Госдепом, составляют треть всего бюджета «Белых касок».

Организация постоянно декларирует собственный нейтралитет в сирийском конфликте, своей задачей называя гуманитарную помощь и спасение мирного населения. В последние годы в интернете появляются ролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Однако параллельно публиковались и видеозаписи, на которых видно, как те же «Белые каски» создают постановочные ролики. Один из последних — постановочное видео о якобы случившейся в Думе химической атаке, давшее проамериканской коалиции повод для нанесения по Сирии массированного ракетного удара. Ранее «Белые каски» появились в ролике, снятом в сирийской Думе Восточной Гуты — там представители организации якобы спасали людей от последствий химатаки. Тогда же в Сеть попали и снимки предположительно из съемочного павильона «Белых касок» в Восточной Гуте.

Конкуренты за потоки

Сам факт замораживания финансовой поддержки может быть чистой пиар-акцией Белого Дома, говорит Борис Долгов. Информация, которая появилась в отношении «Белых касок», показывавшая их ангажированность, вызывающая сомнения в независимости организации, мешает американским властям. Соответственно, прекращая поддержку, Госдеп дистанцируется от структуры, чья репутация оказалась под сомнением.

"Кроме того, замораживая финансирование именно «Белых касок», Госдепартамент может перенаправить эти потоки на другие подобные организации", — сказал эксперт, предположив, что в ближайшее время мы увидим в медиапространстве результаты деятельности неких новых структур, конкурентов «Белых касок».

Не стоит беспокоиться

"В любом случае «Белым каскам» не о чем беспокоиться — организация финансируется целым рядом спецслужб, и поддержка не прекратится, «Белые каски» нужны Западу, Соединенным Штатам . Думаю, прекращение — или, скорей, временное прекращение финансовой помощи Госдепа — не скажется на активности «Белых касок», — сказал Борис Долгов.