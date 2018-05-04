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Турецкая оппозиция определилась с кандидатом на президентские выборы
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Турецкая оппозиция определилась с кандидатом на президентские выборы 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Парламентская фракция основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции выдвинула кандидатуру депутата парламента от НРП Мухаррема Индже на президентские выборы 24 июня, свидетельствуют итоги голосования.
Индже является депутатом парламента от провинции Ялова и на последнем съезде НРП в феврале был соперником действующего лидера партии Кемаля Кылычдароглу на выборах председателя НРП.
Накануне правящая Партия справедливости и развития выдвинула в качестве кандидата в президенты турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.
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