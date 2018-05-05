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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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