В Госдуме рассказали о стратегии НАТО по российской авиации вблизи Крыма

Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Военные и техника из восьми стран участвуют в учениях НАТО, проходящих с 4 по 11 мая в Черном море. Цель маневров — отработать «совместное противостояние условным воздушной, морской и подводной угрозам». Задействован 21 военный корабль, 10 самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США Украины . Учения открылись в пятницу в порту румынской Констанцы.

"Одна из целей этих учений — это попытка вынудить российскую сторону отказаться от перехватов военной техники НАТО вблизи побережья Крыма. Для этого даже британские ВВС не поленились прилететь в Румынию. Без сомнения, подобная ударная мощная группировка разнородных сил пытается прощупать нервы наших военных и вынуждает все имеющиеся силы и средства флота быть начеку, то есть готовыми к обороне, а наступательной стороной является «главный миротворец» — НАТО", — сказал Белик.

По его словам, подобные действия не изменят нашу оборонную доктрину, охрана российских морских границ и воздушные перехваты американских разведчиков останутся на прежнем уровне.