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В Госдуме рассказали о стратегии НАТО по российской авиации вблизи Крыма
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В Госдуме рассказали о стратегии НАТО по российской авиации вблизи Крыма 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Учения сил НАТО в Черном море — это попытка вынудить российскую сторону отказаться от перехватов военной техники альянса вблизи побережья Крыма, но эта затея обречена на провал, заявил РИА Новости в пятницу депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Военные и техника из восьми стран участвуют в учениях НАТО, проходящих с 4 по 11 мая в Черном море. Цель маневров — отработать «совместное противостояние условным воздушной, морской и подводной угрозам». Задействован 21 военный корабль, 10 самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Украины. Учения открылись в пятницу в порту румынской Констанцы.
"Одна из целей этих учений — это попытка вынудить российскую сторону отказаться от перехватов военной техники НАТО вблизи побережья Крыма. Для этого даже британские ВВС не поленились прилететь в Румынию. Без сомнения, подобная ударная мощная группировка разнородных сил пытается прощупать нервы наших военных и вынуждает все имеющиеся силы и средства флота быть начеку, то есть готовыми к обороне, а наступательной стороной является «главный миротворец» — НАТО", — сказал Белик.
По его словам, подобные действия не изменят нашу оборонную доктрину, охрана российских морских границ и воздушные перехваты американских разведчиков останутся на прежнем уровне.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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