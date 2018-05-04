США готовят в Сирии новую инсценировку химатаки

Новая провокация с использованием запрещенных боевых отравляющих веществ готовится в Сирии с участием спецслужб США, заявил источник в спецслужбах Дамаска. Цель операции — инсценировка химатаки против мирных жителей. Вероятнее всего, провокация пройдет в районе Дейр-эз-Зора возле нефтяного поля Аль-Джафра. Туда сейчас доставляют мирных жителей с западного берега реки Евфрат — для участия в съемках.

Спецслужбы США готовят провокацию — инсценировку химической атаки против мирных жителей, передает ФАН со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

В результате проведенной инсценировки и мнимой химатаки против мирного населения в средствах массовой информации Запада должна появиться соответствующая информация, отметил источник.

По данным спецслужб Сирии, провокация должна состояться в 27 километрах к востоку от города Дейр-эз-зор, в районе нефтяного поля Аль-Джафра. Там располагается военная база, подконтрольная вооруженным силам США, и туда свозят с западного берега реки Евфрат мирное население — чтобы снимать их в постановке химатаки.

Отмечается, что нефтяное месторождение Аль-Джафра было отбито боевиками «Сирийских демократических сил» из состава поддерживаемой США «умеренной оппозиции» у террористов ИГ еще в середине осени 2017 года.

Подобные инциденты, передает слова Шойгу НСН, происходят для формирования «у мирового сообщества ложного представления о конфликте». С такими словами он выступил в столице КНР Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Глава Минобороны РФ пояснил, что результатом этой постановки стало нанесение со стороны США Великобритании Франции ракетного удара по Сирии, который является нарушением всех норм международного права.

Незадолго до этого ряд государств Запада, в частности — США, Великобритания и Франция, обвинили силы Сирийской арабской армии в применении химоружия против мирного населения в Думе 7 апреля. Однако в Минобороны России эту информацию неоднократно опровергали, ссылаясь на экспертизы военнослужащих войск химзащиты.

Вскоре после этого 11-летний мальчик Хасан Диаб , житель города Дума, рассказал ранее о том, как была организована видеосъемка химической атаки.

«Мы услышали крик на улице, кричали, мол, идите в больницу», — рассказал ребенок. После этого он со своими родными побежал в здание больницы, и «только он вошел, как его сцапали и начали поливать водой из шланга».

Окончив «дегазацию водой», боевики положили ребенка «на койку вместе с другими „жертвами химатаки“.

Рассказ Хасана подтвердил отец мальчика: он, узнав, что его сын очутился в госпитале, отпросился с работы и незамедлительно побежал к сыну.

»Никакого химического оружия не было. Я стоял, курил на улице, ничего не чувствовал. Забежал в госпиталь и увидал своих родных. Мой ребенок чувствовал себя замечательно», — сообщил житель Думы.

Видеозапись химатаки распространила оппозиционная и связанная со странами Запада НПО «Белые каски», поддерживаемая Вашингтоном.

США давно взаимодействуют с боевиками в Сирии, преследуя свои интересы. Как сообщает RT со ссылкой на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова , в районе сирийского Эт-Танфа на границе с Ираком американскими инструкторами ведется подготовка боевиков.

«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведётся для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договорённостям о прекращении огня», — подчеркнул Лавров.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал со ссылкой на разведданные, что тренирующиеся в Эт-Танфе бывшие боевики ИГ будут использованы для организации провокаций с химоружием.

В ночь с 13-го на 14-е апреля ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. 105 ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу «Шайрат», ряд других аэродромов ВВС Сирии, а также научно-исследовательский центр и командный пункт, якобы связанные с производством и распылением химического оружия. 71 ракета была сбита ПВО Сирии, в результате атаки ни один человек не погиб.