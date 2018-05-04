США готовят в Сирии новую инсценировку химатаки 

Новая провокация с использованием запрещенных боевых отравляющих веществ готовится в Сирии с участием спецслужб США, заявил источник в спецслужбах Дамаска. Цель операции — инсценировка химатаки против мирных жителей. Вероятнее всего, провокация пройдет в районе Дейр-эз-Зора возле нефтяного поля Аль-Джафра. Туда сейчас доставляют мирных жителей с западного берега реки Евфрат — для участия в съемках.
Спецслужбы США готовят провокацию — инсценировку химической атаки против мирных жителей, передает ФАН со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.
Во главе операции стоит экс-боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Мишан Идриз Аль-Хамаш.
В результате проведенной инсценировки и мнимой химатаки против мирного населения в средствах массовой информации Запада должна появиться соответствующая информация, отметил источник.
По данным спецслужб Сирии, провокация должна состояться в 27 километрах к востоку от города Дейр-эз-зор, в районе нефтяного поля Аль-Джафра. Там располагается военная база, подконтрольная вооруженным силам США, и туда свозят с западного берега реки Евфрат мирное население — чтобы снимать их в постановке химатаки.
Отмечается, что нефтяное месторождение Аль-Джафра было отбито боевиками «Сирийских демократических сил» из состава поддерживаемой США «умеренной оппозиции» у террористов ИГ еще в середине осени 2017 года.
Еще 24 апреля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал химическую атаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, постановочной.
Подобные инциденты, передает слова Шойгу НСН, происходят для формирования «у мирового сообщества ложного представления о конфликте». С такими словами он выступил в столице КНР Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Глава Минобороны РФ пояснил, что результатом этой постановки стало нанесение со стороны США Великобритании и Франции ракетного удара по Сирии, который является нарушением всех норм международного права.
Незадолго до этого ряд государств Запада, в частности — США, Великобритания и Франция, обвинили силы Сирийской арабской армии в применении химоружия против мирного населения в Думе 7 апреля. Однако в Минобороны России эту информацию неоднократно опровергали, ссылаясь на экспертизы военнослужащих войск химзащиты.
Вскоре после этого 11-летний мальчик Хасан Диаб, житель города Дума, рассказал ранее о том, как была организована видеосъемка химической атаки.
«Мы услышали крик на улице, кричали, мол, идите в больницу», — рассказал ребенок. После этого он со своими родными побежал в здание больницы, и «только он вошел, как его сцапали и начали поливать водой из шланга».
Окончив «дегазацию водой», боевики положили ребенка «на койку вместе с другими „жертвами химатаки“.
Рассказ Хасана подтвердил отец мальчика: он, узнав, что его сын очутился в госпитале, отпросился с работы и незамедлительно побежал к сыну.
»Никакого химического оружия не было. Я стоял, курил на улице, ничего не чувствовал. Забежал в госпиталь и увидал своих родных. Мой ребенок чувствовал себя замечательно», — сообщил житель Думы.
Видеозапись химатаки распространила оппозиционная и связанная со странами Запада НПО «Белые каски», поддерживаемая Вашингтоном.
США давно взаимодействуют с боевиками в Сирии, преследуя свои интересы. Как сообщает RT со ссылкой на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в районе сирийского Эт-Танфа на границе с Ираком американскими инструкторами ведется подготовка боевиков.
«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведётся для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договорённостям о прекращении огня», — подчеркнул Лавров.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал со ссылкой на разведданные, что тренирующиеся в Эт-Танфе бывшие боевики ИГ будут использованы для организации провокаций с химоружием.
В ночь с 13-го на 14-е апреля ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. 105 ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу «Шайрат», ряд других аэродромов ВВС Сирии, а также научно-исследовательский центр и командный пункт, якобы связанные с производством и распылением химического оружия. 71 ракета была сбита ПВО Сирии, в результате атаки ни один человек не погиб.