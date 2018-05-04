Путин, жги: почему Россия терпит военные неудачи

Сирии 3 мая разбился очередной российский истребитель — и в очередной раз даже без огневой атаки. Российский блогер и финансист Слава Рабинович рассказал «Апострофу», зачем Москве продолжать играть мышцами, если ее сопровождают регулярные нелепые неудачи, куда Владимира Путина заведут его военные авантюры и почему он терпит в них неудачи.

— По-моему, уже школьники знают, что Путину необходима война. Она необходима для ощущения внешнего врага, чтобы народонаселение смогло сплотиться вокруг вождя, и для всех других подобных трюков, которые вытворяет путинская пропаганда в своих средствах массовой агитации.

Путину необходимы какие-либо победы — политические, геополитические, военные… Когда Путин потерпел сокрушительное поражение со своими лозунгами и речами о «Новороссии», когда отхватил Крым , как чемодан без ручки, без сухопутного коридора через Мариуполь , когда санкции, международное давление и сопротивление украинской армии остановили Путина на Востоке Украины , то план «Новороссия» по образу и подобию гитлеровских планов провалился.

Для отвлечения внимания народонаселения от полного поражения на Украине ему пришлось замутить другую войну — в Сирии. Он думал, что будет там хозяином положения — как в 2013-м, если я не ошибаюсь, году, когда президент [Барак] Обама неосмотрительно прочертил некую «красную линию» для [Башара] Асада. Эта линия была применением химического оружия, и Асад ее в который раз пересек. Америка под руководством Обамы ничего не сделала, и Обама начал терять лицо. И Путин как бы спас лицо Обамы некой сделкой по химическому оружию, в очередной раз возомнив себя властелином мира.

С тем же самым чувством он влез в Сирию в 2015 году и вытворяет там то, что вытворяет, уже не первый год. И все пошло как-то не так: оказалось, что там есть коалиция, возглавляемая США и состоящая из нескольких десятков стран, и еще одна, которая возглавляется Саудовской Аравией и находится в союзе с первой. Оказалось, что там много чего есть…

В Кремле даже по сравнению с советской властью не имеют больше экспертного мнения, специалистов, которые являются экспертами. Без них (экспертов) Путин влез еще и в Сирию. Конечно, эта история очень отличается от истории с Украиной, но все-таки она чем-то похожа. И если псевдоэкспертами при начале агрессии против Украины являлись такие шарлатаны, как Сергей Глазьев , и такие головорезы, как Гиркин-Стрелков, то в Сирии, я уверен, у них был примерно тот же уровень «экспертизы». Ее плоды пожинаются все это время. И даже, можно сказать, по нарастающей.

Мы только можем наблюдать это и говорить: «Больше ада!», «Путин, жги!», «Чем хуже, тем лучше», «Быстрее начнем — быстрее кончим».

(Публикуется с небольшими сокращениями).