Турецкое грузовое судно пыталось протаранить греческий военный корабль

В пятницу около 4.00 вблизи острова Лесбос в Эгейском море турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС.

«Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерке «Арматолос», которая патрулировала к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды», — передает РИА «Новости» со ссылкой на militaire.gr.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, канонерка серьезных повреждений также не получила.

Напомним, 20 апреля в Сети появилось видео преследования турецким истребителем F-16 греческого истребителя Mirage 2000.