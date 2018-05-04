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Турецкое грузовое судно пыталось протаранить греческий военный корабль
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Турецкое грузовое судно пыталось протаранить греческий военный корабль 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
В пятницу около 4.00 вблизи острова Лесбос в Эгейском море турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС.
«Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерке «Арматолос», которая патрулировала к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды», — передает РИА «Новости» со ссылкой на militaire.gr.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, канонерка серьезных повреждений также не получила.
Напомним, 20 апреля в Сети появилось видео преследования турецким истребителем F-16 греческого истребителя Mirage 2000.
Ранее самолет Mirage 2000 греческих ВВС потерпел крушение, упав в море возле острова Скирос. СМИ сообщали, что он мог быть сбит турецкими ВВС. Также сообщалось, что греческий истребитель поднимался в воздух на перехват турецкого самолета, нарушившего воздушное пространство Греции.
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