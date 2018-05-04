Ещё
Российские военные раздали георгиевские ленточки в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву ждет "второе пришествие"
Москву ждет "второе пришествие"

Российские военные раздали георгиевские ленточки в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии провели акцию «Георгиевская ленточка» и оказали гуманитарную помощь жителям города Мурджани в провинции Дамаск.
Всего было роздано около 1,5 тонн продовольственной помощи и около 1 тыс. георгиевских ленточек, передает РИА «Новости».
«Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты — братья по оружию», — сказала местная жительница Амира Сафар.
«Спасибо российской армии, что помогает нам в такое тяжелое время», — добавила Милад Хадербрахрим, проживающая в Мурджани.
Также специалистами Центра примирения враждующих сторон в Сирии была оказана медицинская помощь всем нуждающимся.
Начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников рассказал, что куда бы ни приезжали специалисты и военные Центра, «к медикам Вооруженных сил России идут охотно», как взрослые, так и дети.
«Стараемся оказать медицинскую помощь в том объеме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами», — добавил Тютюников.
Отмечается, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии, в частности в Восточной Гуте, недавно освобожденной от боевиков. Также накануне, 3 мая, был начал вывод боевиков из южных пригородов Дамаска.
Напомним, 24 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как российские комплексы РЭБ мешают американским военным в Сирии В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению Начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки отказывают россиянам по-новому50
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали215
Скрипаля отравили полной рюмкой74
Далай-лама рассказал о роли России в мире56
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub9
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
01:25
Москву ждет «второе пришествие»
Общество Новости Москвы
01:46
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали
Происшествия Оружие
04:10
Скрипаля отравили полной рюмкой
Происшествия
10:00
Банки отказывают россиянам по-новому
Личный счет
00:46
Проснувшийся вулкан угрожает людям
Наука Происшествия
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение