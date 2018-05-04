Почему Москва позволяет Израилю бомбить Сирию

Главной угрозой для Израиля называют Иран . Нетаньяху сам чуть ли не в каждом своем выступлении обрушивается с критикой в адрес соседа по региону, при этом не забывая все сдабривать многочисленными угрозами. В Тегеране отвечают тем же, правда с еще большим пренебрежением, так как многие иранские политики едины во мнении, что государство Израиль не имеет никаких прав на существование.

Этот конфликт нельзя назвать сугубо политическим, так как берет он свое начало чуть ли с незапамятных времен, и чтобы разобраться в нем, нужно быть теологом, историком, философом, да и Бог весть каким еще мудрецом. В общем, точно известно, что конфликт есть, и в современном мире он, похоже, не будет решен, во всяком случае, мирным путем. Тель-Авив ненавидит иранцев, последние отвечают тем же. В этом не было бы ничего страшного, если бы только эти государства ограничивались исключительно словами и угрозами. Но нет.

Иран довольно активно продвигает свои взгляды в различные государства региона. На сегодняшний день подконтрольные ему группировки присутствуют практически в каждой стране мусульманской части Азии. Особых успехов эти группы добились в Ливане (речь о всемирно известной Хезболле — авт.), Ираке (Хашд Шааби — авт.) и Сирии (здесь много подконтрольных Тегерану сил, но основные все же представлены членами Корпуса стражей исламской революции — авт.). Каждая из названных организаций очень влиятельна как в политическом плане, так и в военном. Все это расширяет влияние Ирана в регионе, и порой действительно создается впечатление, что конечной целью этого замысла является победа над Израилем.

Впрочем, за все те десятилетия, что существует Хезболла, она так и не сумела хоть как-то навредить Израилю. Нет, конечно, много слухов ходило, что партия финансирует радикалов из числа палестинцев и тому подобное, но такие обвинения Израиль предъявляет чуть ли не каждому неугодному государству или даже человеку. Единственное, что известно, так это теракты самой Хезболлы против граждан Израиля и США на территории третьих стран. Но вряд ли так можно нанести серьезный ущерб — как видно, еврейское государство продолжает существовать, и при этом процветает.

Израильтяне в свою очередь уже давно действуют довольно агрессивно против Ирана. Особенно хорошо это стало заметно после того, как пошли слухи о разработке ядерного оружия в персидском государстве. Как известно, Тегеран из-за этого оказался в опале — на него ополчился почти весь мир, но Израиль оказался даже здесь на первом месте. Время идет, и пока нет никаких серьезных доказательств существования ядерного оружия, но Тель-Авив не унимается. За последние десять лет Израиль столько раз грозился нанести удар по Ирану, что вряд ли можно даже вспомнить все случаи. При этом Штаты всегда были с ним солидарны, вот только удар не состоялся. Это, конечно, не слабость, а, скорее, здравый рассудок. Тем не менее, в ООН еврейские представители всегда были сторонниками наиболее радикальных мер против Ирана, и зачастую им удавалось проталкивать проекты ужесточения санкций.

Сирийская война все изменила. Теперь Израиль уже напрямую атакует иранцев, даже не пытаясь как-то замаскировать свое участие. Это можно назвать войной, но только происходит она в Сирии, и пока ее считают отдельным случаем гражданской конфликта в этом государстве.

Только за последние полгода ВВС Израиля нанесли несколько ударов по иранским объектам в Сирии. И если раньше последствия авиаударов были ничтожными, то сейчас есть сведения о жертвах, и некоторые из них, по неподтвержденным данным, являлись научными сотрудниками (к слову, незадолго до активного вмешательства Ирана в эту войну, загадочным образом погибло несколько ученных якобы ответственных за ядерную программу государства. Наиболее популярной была версия причастности израильских спецслужб — авт.). Сложно сказать, во что все это может перерасти.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым полагает, что Израиль провоцирует Иран на военные действия.

— Израиль заинтересован не только в том, чтобы иранских военных не было в Сирии. Израиль хочет, чтобы Ирана вообще не было или, чтобы он стал как Ливия . В Иране желают, чтобы территории Израиля были отданы палестинцам. Обе стороны желают немыслимого, но каждый упорно старается добиться своей цели. Но сейчас совершенно очевидно, что Иран приостановил все свои действия против Израиля — он поглощен сирийской войной и ему не до этого. Чего нельзя сказать об Израиле. Они (израильтяне — авт.) считают сложившуюся ситуацию лучшей возможностью вступить в конфронтацию с Ираном. И это может грозить серьезными последствиями. Провоцируя Иран на ответные действия, Израиль планирует привлечь США и других в случае, если возникнет угроза реальных боевых действий. Иран может ответить, но тогда ему придется столкнуться не только с Израилем, но и со всеми его союзниками. Это может стать большой проблемой для него. Больше не будет санкций, и скорее всего, некоторые объекты в Иране действительно подвергнутся атакам. Будет установлено, что Иран представляет угрозу для мира, и его снова обвинят в разработке ядерного оружия. Вернее, это уже сделано Израилем, и Помпео (новый Госсекретарь США — авт.) с этим согласился. Можно не сомневаться, что скоро США объявят о своем отказе от «ядерной сделки» (речь о частичном снятии санкций с Ирана взамен на отказ от развития ядерной программы, сделка была заключена в 2015 году — авт.).

Австралийский военный эксперт Роджер Шанахан полагает, что ситуация намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. По его мнению, во всем этом значительна роль России

— Израиль может наносить удары по объектам в Сирии, но он никогда не сделает этого в «запретных зонах». Это районы, в которые его самолетам вход разрешен только после одобрения государств, контролирующих определенные части воздушного пространства Сирии. В настоящий момент Израиль должен предоставлять полную информацию о полетах трем государствам. Это Россия, США и Турцию . Но районы, контролируемые Турцией, малоинтересны Израилю, поэтому о каких-либо контактах пока неизвестно. Но с Россией и США израильским военным приходится часто контактировать. Все должны понимать, что даже в разрушенной Сирии истребители и ракеты не летают просто так, и каждое их появление в любом месте фиксируется заинтересованной стороной. Это одно из объяснений, почему Израиль просто не мог нанести неожиданный удар. Можно быть уверенным на 99%, что Россия знала о планах Израиля атаковать Т-4 (военная база в Сирии, используемая в том числе иранцами — авт..) и другие объекты. Это значит, что в последнее время Россия почему-то не передает получаемую информацию Ирану.

«СП»: — У России с Ираном достаточно хорошие отношения. Зачем ей их портить?

— Вероятно, чтобы избавиться от конкурента. Иран стал слишком влиятельным, и в отличие от России он активно вмешивается в политические процессы на подконтрольных режиму территориях. Рано или поздно это может привести к тому, что Асад все чаще начнет выбирать в пользу Ирана. И те, кто помогал Асаду выжить, станут не нужны. В Иране это понимают, поэтому могут отказаться от поддержки России на международной арене. В будущем могут быть заключены новые сделки, но договариваться будут уже другие стороны. Возможно, даже Россия и США в связи с этим смогут понять друг друга по некоторым вопросам в Сирии.

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