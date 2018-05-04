В ДНР сообщили о нарушениях украинскими силовиками «пасхального» перемирия 

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 800 раз нарушили режим тишины в Донбассе со вступления в силу «пасхального» перемирия 30 марта, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Всего с момента вступления в силу «пасхального» перемирия зафиксировано 826 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). Погибли пять и ранены 25 мирных жителей, разрушено семь и повреждено 98 домов, девять объектов инфраструктуры и более 20 транспортных средств", — сказал представитель ведомства.