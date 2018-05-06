В Саратове имя увековечат пилота разбившегося в Сирии российского Ми-24

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии 31 декабря 2017 года из-за технической неисправности, оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Местные власти уточнили, что один из погибших пилотов провел детство в городе Пугачев Саратовской области , там его 4 января и похоронили.

"В парке Победы на Соколовой горе пройдет митинг и церемония по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирийской Арабской Республике старшего летчика вертолетного звена Ми-24 майора Артема Кулиша. Мы таким образом всегда увековечиваем память наших саратовских ребят, которые, к сожалению, гибнут", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в церемонии примут участие мать Кулиша и его родственники из Пугачева, а также на мероприятие приглашены школьники, военнослужащие, представители ветеранских организаций региона, а также все желающие.

Церемония пройдет в рамках мероприятий, посвященных дню памяти великомученика Георгия Победоносца и празднованию дня российской армии, по инициативе «Боевого братства» и «Российского союза ветеранов Афганистана» при поддержке правительства области и администрации Саратова.

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