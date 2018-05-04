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МИД России: Аргентина и Бразилия интересуются базами данных ФСБ о боевиках
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МИД России: Аргентина и Бразилия интересуются базами данных ФСБ о боевиках 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Аргентина и Бразилия проявляют интерес к присоединению к банку данных ФСБ с информацией о боевиках, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Ряд конкретных стран здесь в регионе проявляют интерес к присоединению к этому банку, в частности Аргентина и Бразилия. Мы с ними обговариваем конкретные модальности присоединения к этому банку, который содержит огромный массив информации об иностранных террористах-боевиках", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
ФСБ России создала два сегмента банка данных о террористах и террористических организациях. Один открытый, в нем отражается информация о произошедших событиях, о лицах, которые совершали преступления, и о террористических структурах, которые имеют отношение к этой деятельности. Ранее директор ФСБ Александр Бортников призывал разные страны объединить информационные базы о террористах.
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