МИД России: Аргентина и Бразилия интересуются базами данных ФСБ о боевиках

"Ряд конкретных стран здесь в регионе проявляют интерес к присоединению к этому банку, в частности Аргентина и Бразилия. Мы с ними обговариваем конкретные модальности присоединения к этому банку, который содержит огромный массив информации об иностранных террористах-боевиках", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.