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МИД России: Иран не успел изменить законодательство в отведенные FATF сроки
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МИД России: Иран не успел изменить законодательство в отведенные FATF сроки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Иран не успел в срок выполнить план по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и продолжает эту работу, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Действительно, в январе истекал срок, который был согласован между FATF и Ираном о выполнении плана действий… Но иранцы не успели полностью завершить, потому что больно много перед ними стояло задач. И план этот действительно очень масштабный. Но главное, что все убедились в добрых намерениях Ирана, в том, что есть политическая приверженность выполнению этого плана и продолжения сотрудничества с ФАТФ… И сейчас продолжает Иран работу внутри страны, чтобы последние озабоченности международного сообщества снять", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
По его словам, на каждом пленарном заседании FATF раз в четыре месяца рассматривается иранская тема. Следующий раз это будет в июне в Париже.
"Но пока общее настроение такое, что Иран на верном пути, и если он еще не успел что-то доделать, то он обязательно с этим справится", — сказал Феоктистов, отметив, что сейчас жесткой привязки к срокам нет.
Он напомнил, что Иран с 2007 года наряду с КНДР находится «в черном списке» FATF. Кроме того, в отношении Ирана были введены так называемые контрмеры FATF, что означает «пристальное внимание» ко всем финансовым операциям государства.
"Само включение в черные списки это удар по престижу государства, по его реноме, по инвестициям, по экономическим отношениям. То есть это некое клеймо", — отметил дипломат.
Однако два года назад в отношении Ирана контрмеры были приостановлены, поскольку он пошел на сотрудничество и согласился на план действий. Приостановка контрмер не означает исключение из черного списка. Если план действий будет выполнен, то в страну поедет миссия FATF. И уже не основании ее оценки Иран может быть исключен из списка.
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