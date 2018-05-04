МИД России: Иран не успел изменить законодательство в отведенные FATF сроки

"Действительно, в январе истекал срок, который был согласован между FATF и Ираном о выполнении плана действий… Но иранцы не успели полностью завершить, потому что больно много перед ними стояло задач. И план этот действительно очень масштабный. Но главное, что все убедились в добрых намерениях Ирана, в том, что есть политическая приверженность выполнению этого плана и продолжения сотрудничества с ФАТФ… И сейчас продолжает Иран работу внутри страны, чтобы последние озабоченности международного сообщества снять", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

По его словам, на каждом пленарном заседании FATF раз в четыре месяца рассматривается иранская тема. Следующий раз это будет в июне в Париже.

"Но пока общее настроение такое, что Иран на верном пути, и если он еще не успел что-то доделать, то он обязательно с этим справится", — сказал Феоктистов, отметив, что сейчас жесткой привязки к срокам нет.

Он напомнил, что Иран с 2007 года наряду с КНДР находится «в черном списке» FATF. Кроме того, в отношении Ирана были введены так называемые контрмеры FATF, что означает «пристальное внимание» ко всем финансовым операциям государства.

"Само включение в черные списки это удар по престижу государства, по его реноме, по инвестициям, по экономическим отношениям. То есть это некое клеймо", — отметил дипломат.

Однако два года назад в отношении Ирана контрмеры были приостановлены, поскольку он пошел на сотрудничество и согласился на план действий. Приостановка контрмер не означает исключение из черного списка. Если план действий будет выполнен, то в страну поедет миссия FATF. И уже не основании ее оценки Иран может быть исключен из списка.