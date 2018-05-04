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В МИД удивились контактам с США по борьбе с финансированием терроризма
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В МИД удивились контактам с США по борьбе с финансированием терроризма 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов выразил удивление в связи с продолжающимися контактами с американской стороной по линии противодействия финансированию терроризма, передает РИА «Новости».
"Не по всем направлениям у нас уж совсем с американцами ничего не происходит. Как ни удивительно, но есть тема противодействия финансированию терроризма, по которой у нас в принципе диалог никогда не прерывался", — отметил Феоктистов а полях 18-й сессии межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
Он отметил, что соответствующие консультации проходят в двустороннем режиме три раза в год в Нью-Йорке или Вашингтоне.
"Сложно сказать, почему они не обрубают этот канал общения, но, видимо, он очень важен. Американцы, видимо, понимают, что без России, как и без других ключевых игроков, по этому вопросу продвижения быть не может", — отметил он.
Феоктистов подчеркнул, что политического диалога во вопросах антитеррора с США нет.
Ранее в МИД сравнили доходы "Исламского государства" и "Аль-Каиды".
"Исламское государство" и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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