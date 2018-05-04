Ещё
МИД: США перестали говорить об угрозе ИГ и не вспоминают про «Аль-Каиду»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: США перестали говорить об угрозе ИГ и не вспоминают про «Аль-Каиду» 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что американская сторона пытается выставить иранское руководство и движение "Хезболла" большей угрозой, чем террористические группировки «Исламское государство» и "Аль-Каида", передает РИА «Новости».
"Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ — это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про «Аль-Каиду» вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида» сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ… Так вот американцы ни про ИГ, ни про «Аль-Каиду» не говорят. Вот все, что их интересует. Это «Хезболла» и Иран", — сказал Феоктистов.
Он, в частности, обратил внимание на то, что министр финансов США и координатор Госдепартамента по контртерроризму не говорили в своих последних выступлениях ничего про боевиков ИГ, называя при этом «Хезболлу» одной из наиболее опасных террористических организаций, а Иран — ее террористическим патроном.
Ранее сообщалось, что в МИД удивились контактам с США по линии борьбы с финансированием терроризма.
"Исламское государство" и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в ИГ В МИД удивились контактам с США по борьбе с финансированием терроризма Россия призвала не торопиться с заявлениями после обвинений Нетаньяху
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали12
Далай-лама рассказал о роли России в мире15
МИД перечислил факты вранья Британии95
Путин провел массовые отставки562
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию5
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение