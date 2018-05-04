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Аббас переизбран главой Организации освобождения Палестины
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Аббас переизбран главой Организации освобождения Палестины 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент Палестины Махмуд Аббас был официально переизбран председателем исполнительного комитета Организации по освобождению Палестины, передает Reuters.
Сообщается, что Аббас был переназначен председателем исполкома организации по итогам встречи Национального совета Палестины в Рамалле, которая длилась четыре дня. В ходе встречи также были назначены другие члены комитета, который является верховным органом в организации.
Ранее Аббас заявил, что власти Палестины в скором времени примут «серьезные и опасные шаги» против Израиля и США.
Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
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