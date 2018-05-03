NYT: спецназ США помогает саудовцам уничтожать огневые позиции мятежников в Йемене 

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Подразделение «зеленых беретов» Армии (сухопутных войск) США дислоцировано на границе Саудовской Аравии и Йемена, оказывая помощь в определении местоположения и уничтожении боеприпасов, которые применяют йеменские мятежники-хуситы (сторонники движения «Ансар Аллах») против Эр-Рияда. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии американская газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц Соединенных Штатов и европейских дипломатов.
Как поясняет издание, эти данные опровергают неоднократные заявления Пентагона о том, что его помощь Саудовской Аравии ограничена лишь дозаправкой самолетов и обменом разведывательной информацией. По сведениям источников газеты, в декабре прошлого года более десятка бойцов спецназа были переброшены на границу с Йеменом и с тех пор обучают саудовских военных методам пограничной охраны. Американский спецназ также обрабатывает данные, собранные самолетами разведки во время поиска мест дислокации складов и огневых позиций хуситов.
Группа экспертов ООН по Йемену ранее проанализировала фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты ООН пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен уже после того, как в 2015 году в отношении страны было введено оружейное эмбарго. При этом иранская сторона, по мнению экспертов, «не приняла необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи» военного оборудования и технологий.
По информации от дипломатов, на встрече комитета СБ ООН по Йемену в конце января Россия и Китай выразили скептическое отношение к выводам экспертов. По мнению Москвы и Пекина, ими не был обеспечен должный уровень сохранности вещественных доказательств, то есть нет никаких гарантий, что оборудование, изученное специалистами, действительно находилось в распоряжении йеменских мятежников.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.