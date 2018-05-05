Экс-глава Минобороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия США , Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза . Новый американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». Как предполагается, Трамп по итогам дискуссий не позже 12 мая объявит, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.

Яалон заявил РИА Новости, что сделка с Ираном «плоха и должна пересматриваться», а санкции против Ирана «необходимы уже сейчас», так как иранцы, по его словам, поставляют оружие хуситам в Йемене и разрабатывают ракеты, способные нести ядерные боеголовки. «Давление такого рода может заставить их пересмотреть всю идею обладания атомным оружием и подрывной кампании в регионе. Поэтому я призываю: давайте давить на режим сейчас», — сказал экс-министр агентству.

Израильтяне с самого начала называли сделку, заключенную в 2015 году, «исторической ошибкой» и агитировали за ее пересмотр. На этой неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в руки Израиля попали 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Это заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения ядерной сделки или ее аннулирования.

Архив, добытый разведкой, экс-министр обороны Израиля назвал «огромным и очень важным» достижением, доказывающим израильские заявления по Ирану. «Еще в 1990-х наша разведка понимала, что они стремятся к военно-ядерному потенциалу, не к гражданскому », — заявил собеседник агентства. По его мнению, СВПД по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы основан на «слабости Запада» и его нежелании вступать в конфронтацию с Ираном.

Яалон уверен, что сделку иранцы не нарушают. «Было бы глупо с их стороны не соблюдать сделку. Для них это немыслимо выгодное соглашение. … Но это не означает, что по истечении сделки они не будут в состоянии за год произвести атомную бомбу», — сказал экс-министр. Он полагает, что сейчас из-за экономического кризиса и угрозы всплеска протестов власти Ирана стали более восприимчивы к внешнему давлению.