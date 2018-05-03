Ещё
Начался вывод боевиков из пригородов Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии согласно достигнутым договоренностям начал вывод боевиков из населенных пунктов, расположенных к югу от центра Дамаска, сообщил начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко.
Он уточнил, что вывод боевиков и членов их семей производится из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук, передает РИА «Новости».
Евтушенко отметил, что для этих целей с четверга открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.
Ранее сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.
Напомним также, в конце апреля Дамаск вернул под контроль города Восточного Каламуна. Перед этим боевики сдали сирийской правительственной армии город Дума — последний оплот боевиков в Восточной Гуте.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению Как российские комплексы РЭБ мешают американским военным в Сирии В сирийской Думе обнаружили боеприпасы стран НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США112
Чехия призналась в производстве «Новичка»50
Российская нефть уходит из Европы126
Путин провел массовые отставки530
Windows сломал компьютеры по всему миру146
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение