Начался вывод боевиков из пригородов Дамаска

Начался вывод боевиков из южных пригородов Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии согласно достигнутым договоренностям начал вывод боевиков из населенных пунктов, расположенных к югу от центра Дамаска , сообщил начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко

Он уточнил, что вывод боевиков и членов их семей производится из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук, передает РИА «Новости»

Евтушенко отметил, что для этих целей с четверга открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.

Ранее сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.