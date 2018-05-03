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Саудовский король пообещал поддержать Марокко в случае вмешательства Ирана
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Саудовский король пообещал поддержать Марокко в случае вмешательства Ирана 

РИА Новости 58 минут назад
КАИР, 3 мая — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора заверил марокканского монарха Мухаммеда VI в своей поддержке против вмешательства Ирана во внутренние дела страны, об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщило саудовское государственное агентство SPA.
Разговор лидеров двух арабских государств произошел спустя два дня после заявления главы МИД Марокко Насера Бурита о разрыве отношений с Тегераном. Рабат обвинил ливанское движение "Хезболла" — союзника Ирана — в военной поддержке сепаратистского Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко — ред.).
"Хранитель двух благородных святынь (титул короля Саудовской Аравии) подтвердил, что королевство Саудовской Аравии стоит на стороне братского Марокко против всего, что угрожает его безопасности, стабильности и целостности его земель", — цитирует SPA слова саудовского монарха.
Главы государств также «подтвердили необходимость объединения своих позиций и координации усилий для противодействия агрессивным тенденциям иранского режима, его вмешательства, а также вмешательства его агентов в дела арабских государств».
По данным арабских СМИ, власти Марокко обвинили посольство Ирана в Алжире в связях с фронтом Полисарио. Движение «Хезболлах» и иранский МИД опровергло выдвинутые Марокко обвинения в связях с Полисарио. Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала решение Марокко разорвать дипотношения с Ираном.
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