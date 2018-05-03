Саудовский король пообещал поддержать Марокко в случае вмешательства Ирана

Разговор лидеров двух арабских государств произошел спустя два дня после заявления главы МИД Марокко Насера Бурита о разрыве отношений с Тегераном Рабат обвинил ливанское движение "Хезболла" — союзника Ирана — в военной поддержке сепаратистского Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко — ред.).

"Хранитель двух благородных святынь (титул короля Саудовской Аравии) подтвердил, что королевство Саудовской Аравии стоит на стороне братского Марокко против всего, что угрожает его безопасности, стабильности и целостности его земель", — цитирует SPA слова саудовского монарха.

Главы государств также «подтвердили необходимость объединения своих позиций и координации усилий для противодействия агрессивным тенденциям иранского режима, его вмешательства, а также вмешательства его агентов в дела арабских государств».