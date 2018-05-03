Ещё
В Сирии начали выводить боевиков из Мухайям-эль-Ярмука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии начали выводить боевиков из Мухайям-эль-Ярмука 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии начал вывод боевиков из населенных пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук через временный гуманитарный коридор, сообщил на брифинге начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко.
"В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук", — сказал он.
Евтушенко отметил, что для этих целей с сегодняшнего дня открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США58
Российская нефть уходит из Европы100
Путин провел массовые отставки
Windows сломал компьютеры по всему миру131
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение