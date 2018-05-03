В Сирии начали выводить боевиков из Мухайям-эль-Ярмука

"В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук", — сказал он.

Евтушенко отметил, что для этих целей с сегодняшнего дня открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.

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