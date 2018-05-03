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В ОЗХО эксгумируют тела жертв химатаки в Думе
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Инспекторы ОЗХО эксгумируют тела жертв предполагаемой химатаки в Думе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) эксгумируют тела жертв предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.
Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, которая опубликовала интервью с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
"Мы изучаем способы эксгумации уже захороненных тел, если это возможно, чтобы взять некоторые биомедицинские образцы", — сказал он, отметив, что публикация доклада миссии ОЗХО по установлению фактов может произойти через месяц. "Это очень чувствительный процесс. Поэтому мы крайне осторожны. Хотя наши эксперты присутствовали при некоторых вскрытиях [тел] в прошлом, в этот раз это будет впервые, когда мы эксгумируем тела", — отметил Узюмджю.
Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия.
Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об инциденте в качестве повода, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Россия и Сирия 26 апреля провели в ОЗХО брифинг с участием 17 свидетелей событий в Думе 7 апреля. В его ходе очевидцы подтвердили, что никакой химатаки на самом деле не было, а ролик "Белых касок" был сфабрикован.
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