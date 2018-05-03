Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике

БРЮССЕЛЬ , 3 мая — РИА Новости . Политические консультации с участием Ирана ЕС и ряда европейских стран, посвященные региону и ситуации в Йемене , прошли в четверг в Риме , стороны договорились встретиться еще раз в таком же формате в Брюсселе, сообщила в четверг внешнеполитическая служба ЕС.

"В Риме 3 мая состоялись политические консультации ЕС-"еврочетверки" по региональным вопросам с Ираном. Совещание проходило под председательством генсекретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид , в нем приняли участие Германия Италия , Британия и Франция на уровне политических директоров", — говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Хоссейн Джабер Ансари.

Это вторые по счету переговоры в таком формате после встречи на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года.

"Обсуждения, сфокусированные на политической и гуманитарной ситуации в Йемене, были продуктивными. Участники договорились вновь встретиться в таком формате в Брюсселе в ближайшее время", — отмечается в сообщении.