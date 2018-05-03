Ещё
Мухаммед Аллюш подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: глава политического крыла группировки «Джейш аль-Ислам» подал в отставку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководитель политического крыла вооруженной исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш подал в отставку со своего поста. Об этом сообщил в четверг новостной портал Al-Masdar News, который привел текст обращения Аллюша к полевым командирам. В нем лидер группировки "Джейш аль-Ислам" объясняет свое решение покинуть пост "желанием открыть пространство для прилива новых революционных сил".
Аллюш возглавлял делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, которые стартовали 23 января 2017 года. Ранее он принимал участие в межсирийских контактах в Женеве, где представлял вооруженное крыло оппозиции. Его братом был Захран Аллюш — полевой командир и создатель группировки "Джейш аль-Ислам", который был ликвидирован 25 декабря 2015 года в ходе удара сирийских ВВС по штабу боевиков в окрестностях города Дума.
По условиям соглашения о капитуляции формирования группировки "Джейш аль-Ислам", которая считалась одной из крупнейших фракций вооруженной оппозиции (16 тыс. боевиков), были выведены в апреле из региона Восточная Гута под Дамаском на север Сирии.
ТАСС: последние новости
Инспекторы ОЗХО эксгумируют тела жертв предполагаемой химатаки в Думе СМИ: иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за принадлежность к ИГ Израиль продал вооружений на $9,2 млрд в 2017 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США56
Российская нефть уходит из Европы99
Путин провел массовые отставки499
Windows сломал компьютеры по всему миру130
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение