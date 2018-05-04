Украина поставит Турцию на крыло

«Решение о кооперации было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представляло госпредприятие «Антонов» , — говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома»

В нем также указывается предполагаемая грузоподъёмность будущего самолета — до 50 тонн. Кроме того, сообщается, что самолёт сможет перевозить до 300 военнослужащих, военную технику и вертолёты, будет способен садиться на различные аэродромы, в том числе и на грунтовые — с длиной взлётно-посадочной полосы в 600–800 метров.

«Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО , как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета», — отмечается в пресс-релизе.

«Новый самолет уверенно выведет украинско-турецкий проект в перечень мировых лидеров», считают в Киеве.

Стоит отметить, что проект нового самолета представляет собой модификацию российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 с заменой российских комплектующих на западные, а также с установкой турбореактивных двигателей вместо винтовентиляторных, производившихся на Украине.

— Честно говоря, пока это выглядит «хотелкой» Украины, — комментирует сообщение обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

— Насколько мне известно, авиасалон, на котором демонстрировался Ан-70, состоялся всего несколько дней назад. За прошедший с этого времени срок нельзя было даже рассчитать данный проект, не говоря уже о заключении каких-то конкретных сделок. Вполне возможно, кто-то со стороны Турции изъявил желание изучить предложение Украины, а Киев воспринял это чуть ли не как готовую сделку.

«СП»: — Способен ли «Антонов» даже при турецкой поддержке вытянуть этот проект, находясь в своем нынешнем состоянии?

— Я вообще не представляю, как государственное предприятие, находящееся в стадии ликвидации (а «Антонов» находится именно в этой стадии), заключать какие-то долгосрочные сделки. По-моему, для турецкой стороны в этом есть серьезные риски…

«СП»: — Насколько Киев политически и экономически нужен Анкаре ? Не выгоднее ли ей дружить с Москвой

— Турция последнее время ведет многовекторную политику, пытаясь использовать глобальные конфликты в своих целях. Эрдоган надеется, что в таких условиях у него есть шансы получить дополнительную выгоду в торгах со всеми сторонами. Не исключаю, что он будет использовать слухи о каких-то сделках с Украиной для выторговывания дополнительных преференций от России (так часто в свое время делал Лукашенко).

«СП»: — Подобные проекты способны как-то помешать России?

— Скорее, Россия может помешать подобной сделки, если дойдет до ее реализации. У меня есть подозрения, что у Москвы могут возникнуть вопросы по поводу своей интеллектуальной собственности относительно разработок Ан-70. Не знаю, будут ли перспективы у этих претензий. Но это может стать еще одним сдерживающим фактором для иностранных компаний, которые проявят интерес к проекту.

«СП»: — То есть, Москве тут опасаться нечего?

— Абсолютно. Проект АН-70 давно морально устарел, о чем неоднократно говорилось на разных уровнях. Учитывая состояние украинского авиапрома, вряд ли данный проект дойдет до стадии реализации…

По словам политолога, руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова , очень часто выставочные контракты носят рамочный характер.

— Их заключают для оправдания участия делегаций в мероприятиях. Выставки, скорее, площадка для контактов и общения, а реальные переговоры проходят в рабочем режиме. Думаю, из этого договора ничего не получится. «Антонов» сейчас находится в недобропорядочных руках и в разобранном состоянии. Лучшие мозги, руки, конструкторская элита давно покинули предприятие.

«СП»: — Ну, «Антонову», понятно, очень нужно сотрудничество с кем угодно. Для чего Турции сотрудничество с загибающимися украинскими предприятиями?

— Турция оказывает киевскому режиму ритуальные знаки внимания в связи с крымско-татарским вопросом. Формально Анкара продолжает поддерживать лидеров Меджлиса *, но делает это в силу инерции, пытаясь хоть так обозначать свой исторический интерес к Крыму . Затея эта по большому счету вредная, но любители этой идеи умело используют крымский фактор во внутриполитических турецких раскладах. Украине достаются крохи в виде малозначимых пиар-акций вроде вот таких выставочных рамочных договоров с Турцией.

«СП»: — Насколько далеко может зайти военное сотрудничество Анкары и Киева?

— У военного сотрудничества Турции и Украины нет никаких перспектив. Кроме разве что торговли военным ширпотребом с неразорвавшихся ещё складов Гераклеи. Турция идёт от НАТО в сторону сотрудничества с Россией, Украина идёт в обратную сторону.

«СП»: — А как конкретное сотрудничество в строительстве самолета может сказаться на российских интересах?

— Мы можем спокойно воспринимать такие соглашения. Ведь максимум, что получат стороны — грузовой борт. Да и то вряд ли. Это микрополитические манёвры, а не сотрудничество.

«СП»: — Турция не поддерживает присоединение Крыма к России и всячески оказывает политическую поддержку Украине. Есть ли предел этой поддержки, переход которой может поссорить Анкару с Москвой?

— Я считаю, что Турция сильно формализовала сейчас диалог с Украиной, дальше похлопывания по плечу дело не идёт. Турция не в том положении, учитывая договорённости с Россией по Сирии и курдам, чтобы сильно дразнить нас дружбой с Порошенко. Турки эту дружбу лишь обозначают, чтобы мы как бы этот момент учитывали. Мы учитываем.

— Конечно, протоколы о намерениях, которые кучами подписываются на авиасалонах, достаточно редко заканчиваются реальными договорами, — считает и главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов . — Это касается всех, не только Украины. Если вы посмотрите на протоколы о намерениях наших компаний с разных авиасалонов, то увидите, что они повторяются от выставки к выставке — и ничем не заканчиваются. Ну а «Антонов» и вовсе не имеет никакого права подписывать договор такого уровня с Турцией — это прерогатива не просто государства, а главы государства.

«СП»: — Как потенциальное сотрудничество Турции с «Антоновым» может сказаться на интересах России?

— На интересах России это сказалось самым пагубным образом, когда в 2003-м году мы вышли из проекта Ан-70, хотя 70% там были российские. Вот взяли и вышли, оставили все украинцам. Вице-премьер по оборонной промышленности был против, но главком ВВС, лоббировавший модернизацию Из-76 на Ташкентском авиапромышленном объединении, оказался в аппаратном плане сильней, верней, те, кто стоял за его спиной. В результате ничего в Ташкенте не сделали, даже модернизированный Ил-76 все равно оставался устаревшей машиной. А Ан-70 был 15 лет назад машиной современной, даже где-то уникальной. Но, правда, требовалась существенная доводка машины — она на тот момент была «сырой» и местами довольно опасной.

Не знаю, сумели ли украинцы сами устранить эти недостатки, но серийного производства так и не наладили, хотя долго бегали с какими-то протоколами о намерениях, собираясь пересадить на Ан-70 чуть ли не все страны НАТО.

В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения, но не в первый раз и, увы, не в последний…

«СП»: — Насколько далеко может зайти военное сотрудничество Анкары и Киева? И есть ли тут красные линии, на переход которых Эрдоган не пойдет?

— У Анкары нет собственных ресурсов для кооперации с «Антоновым», Турция не авиационная держава. Речь может идти только о фактической покупке «Антонова», ну, в крайнем случае, некой «аренде» — у вас товар, у нас купец. С такими идеями на Украине давно носились в отношении Китая — дескать, сейчас китайцы скупят бесценные украинские мозги, и пойдет кооперация. Кое-кого, действительно, купили, и Китай сейчас развивает свой авиапром, вне какой-либо зависимости от Украины. По крайней мере, никакого оживления в украинском авиапроме за счет Китая не выявлено.

Та же история и с украинским ракетостроением — кое-кто поживился советским заделом с Украины, но «Южмаш» выпускает троллейбусы, причем плохонькие. Та же история повторится и с Турцией — возможно, Анкара что-нибудь и получит, из того, то не скупили другие чуть раньше. А Украина… Средневековая Швейцария была бедной, и поставляла наемников во все страны Европы, чем и жила. Вот и Украина предлагает наемников, только не солдат, а специалистов оборонно-промышленного комплекса.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

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