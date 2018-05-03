Украина и Турция намерены совместно производить военно-транспортный самолет Ан-188 

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Иран опроверг обвинения Марокко в связях с сепаратистами, действующими в Западной Сахаре

Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

Китай призывает стороны усилить диалог для реагирования на ситуацию, стоящую перед СВПД по иранской ядерной проблеме