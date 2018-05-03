Украина и Турция намерены совместно производить военно-транспортный самолет Ан-188 

Киев, 3 мая /Синьхуа/ — Украинское госпредприятие «Антонов» намерено развернуть совместное с Турцией производство военно-транспортного турбореактивного самолета Ан-188. Об этом сегодня сообщила пресс-служба оборонно-промышленного госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Антонов».
Договоренности о начале сотрудничества были достигнуты на международном авиасалоне Eurasia-2018, проходившем в конце апреля в турецкой Анталье.
По данным «Укроборонпрома», Ан-188 будет всецело соответствовать стандартам НАТО в вопросах оборудования и тактики применения, а также иметь иностранные комплектующие. Благодаря грузоподъемности до 50 тонн самолет можно будет использовать для транспортировки военной техники, вертолетов, строительного оборудования, гуманитарных грузов, контейнеров или до 300 военнослужащих. —0—