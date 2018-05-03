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Обломки упавшего в Сирии российского истребителя достанут из Средиземного моря
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Обломки упавшего в Сирии российского истребителя достанут из Средиземного моря 

Авторадио 32 минуты назад
Расследованием крушения российского военного самолета в Сирии займется специально созданная комиссия. Обломки истребителя Су-30СМ достанут из Средиземного моря и доставят в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Исследование бортового самописца поможет установить конкретную причину аварии — пока он не найден, ничего нельзя утверждать определенно», — сказал собеседник агентства. Российский истребитель сегодня утром в Сирии, оба летчика погибли. Крушение произошло над акваторией Средиземного моря, самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы «Хмеймим». Никакого огневого воздействия по самолету не было. По одной из версий, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, сообщили в Минобороны. Сообщения об этом ЧП остаются в топе новостного агрегатора СМИ2.
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