Обломки упавшего в Сирии российского истребителя достанут из Средиземного моря 

Расследованием крушения российского военного самолета в Сирии займется специально созданная комиссия. Обломки истребителя Су-30СМ достанут из Средиземного моря и доставят в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Исследование бортового самописца поможет установить конкретную причину аварии — пока он не найден, ничего нельзя утверждать определенно», — сказал собеседник агентства. Российский истребитель сегодня утром в Сирии, оба летчика погибли. Крушение произошло над акваторией Средиземного моря, самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы «Хмеймим». Никакого огневого воздействия по самолету не было. По одной из версий, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, сообщили в Минобороны. Сообщения об этом ЧП остаются в топе новостного агрегатора СМИ2.