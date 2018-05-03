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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось
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Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: AFP 2018 / AFPTV/Stringer
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 133 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда.
Ранее сообщалось о 105 пострадавших.
По словам Поуранфарда, среди пострадавших 32 человека были госпитализированы, 89 находятся на амбулаторном лечении. В спасательной операции было задействовано 15 машин скорой помощи и вертолет.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж. Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди заявил РИА Новости, что в результате землетрясения был нанесен ущерб инфраструктуре и электросети.
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