Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось

Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек

Фото: AFP 2018 / AFPTV/Stringer

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 133 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда. Ранее сообщалось о 105 пострадавших. По словам Поуранфарда, среди пострадавших 32 человека были госпитализированы, 89 находятся на амбулаторном лечении. В спасательной операции было задействовано 15 машин скорой помощи и вертолет. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж . Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди заявил РИА Новости , что в результате землетрясения был нанесен ущерб инфраструктуре и электросети.