Американский генерал рассказал об успешных испытаниях новой ядерной бомбы

ВВС США провели 26 успешных испытаний (без боезаряда) ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.

«Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо», — заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн.

Ожидается, что модернизированные бомбы будут в пять раз точнее боеприпасов предыдущих модификаций. Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов.