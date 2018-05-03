СМИ: США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии

Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра», которое находится в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора.

«Операцией руководит бывший боевик ИГИЛ* Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химатаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — сказал собеседник агентства.

По его информации, подготовка к «химической атаке» началась 23 апреля. Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра», которое находится в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база Соединенных Штатов. В настоящее время туда для участия в постановочных съемках доставляют жителей западного берега реки Евфрат.

Кроме того, к акции боевик хочет привлечь своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи, отметил собеседник агентства.

После провокации с «использованным» четвертого апреля химическим оружием в городе Дума Соединенные Штаты, Британия и Франция , не дождавшись расследования экспертов ОЗХО , по объектам Сирии нанесли ракетный удар.

Вашингтон, Париж и Лондон «назначили» виновным Дамаск , хотя доказательств этого не предоставили. Все выводы были основаны на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.