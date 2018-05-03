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СМИ: США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии
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СМИ: США готовят новую провокацию с «химатакой» в Сирии 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра», которое находится в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора.
В Сирии спецслужбы США готовят новую провокацию с «химической атакой». Об этом РИА Новости рассказал информированный источник, который связан с сирийскими силовиками.
«Операцией руководит бывший боевик ИГИЛ* Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химатаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — сказал собеседник агентства.
По его информации, подготовка к «химической атаке» началась 23 апреля. Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра», которое находится в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база Соединенных Штатов. В настоящее время туда для участия в постановочных съемках доставляют жителей западного берега реки Евфрат.
Кроме того, к акции боевик хочет привлечь своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи, отметил собеседник агентства.
После провокации с «использованным» четвертого апреля химическим оружием в городе Дума Соединенные Штаты, Британия и Франция, не дождавшись расследования экспертов ОЗХО, по объектам Сирии нанесли ракетный удар.
Вашингтон, Париж и Лондон «назначили» виновным Дамаск, хотя доказательств этого не предоставили. Все выводы были основаны на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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