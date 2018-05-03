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Эксперт прокомментировал падение российского истребителя в море
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Эксперт прокомментировал падение российского истребителя в море 

Свободная пресса 26 минут назад
Если двигатели самолета отказали, то летчикам необходимо катапультироваться. Об этом заявил РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин, комментируя крушение в Сирии истребителя Су-30СМ, в силовую установку которого попала птица.
«Такие случаи бывают редко, обычно летчики птиц видят. По правилам управления самолетом, если двигатели все-таки «встали», то нужно катапультироваться. Я не знаю, почему пилоты в этом случае так не поступили, на этих самолетах (Су-30СМ), можно даже с земли катапультироваться», — сказал эксперт.
Истребитель Су-30СМ утром 3 мая потерпел крушение над акваторией Средиземного моря вскоре после взлета с российской авиабазы в Сирии «Хмеймим». В результате ЧП погибли оба пилота самолета. Вероятной причиной трагедии стало попадание в двигатель истребителя птицы, пишет НСН.
Новости авиакатастроф: Курсант сумел посадить самолет без шасси после попадания птицы в двигатель
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