Эксперт прокомментировал падение российского истребителя в море 

Если двигатели самолета отказали, то летчикам необходимо катапультироваться. Об этом заявил РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин, комментируя крушение в Сирии истребителя Су-30СМ, в силовую установку которого попала птица.
«Такие случаи бывают редко, обычно летчики птиц видят. По правилам управления самолетом, если двигатели все-таки «встали», то нужно катапультироваться. Я не знаю, почему пилоты в этом случае так не поступили, на этих самолетах (Су-30СМ), можно даже с земли катапультироваться», — сказал эксперт.
Истребитель Су-30СМ утром 3 мая потерпел крушение над акваторией Средиземного моря вскоре после взлета с российской авиабазы в Сирии «Хмеймим». В результате ЧП погибли оба пилота самолета. Вероятной причиной трагедии стало попадание в двигатель истребителя птицы, пишет НСН.
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