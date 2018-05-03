Бахрейн обвинил Иран в подготовке терактов в королевстве

По данным доклада министерства иностранных дел королевства о вмешательстве Ирана в дела королевства в течение 2018 года, были зафиксированы факты создания террористических группировок и ячеек на территории Бахрейна, финансирования со стороны Ирана террористов и экстремистов, контрабандные поставки оружия и взрывчатки.

В ходе операций по предотвращению терактов на территории Бахрейна были арестованы 116 боевиков из организаций, финансируемых Ираном, из них 48 человек прошли подготовку в лагерях Иранской революционной гвардии. Также отмечается, что за пять месяцев с начала года было проведено 105 спецопераций, в том числе обыски на 45 объектах и складах.

«Иран далеко зашёл в своих действиях, направленных на эскалацию напряженности в отношениях с Бахрейном. Он использует экстремистские круги, укрывает лиц, бежавших от рук правосудия, открывает лагеря для подготовки террористических групп, осуществляет контрабанду оружия и взрывчатых веществ. Под прицелом террористов оказались граждане Королевства, лица, имеющие вид на жительство, а также сотрудники спецслужб. Было убито 28 сотрудников спецслужб. Ранения получили свыше трёх тысяч человек», — отмечается в докладе дипломатического ведомства.