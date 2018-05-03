Бахрейн обвинил Иран в подготовке терактов в королевстве 

Королевство Бахрейн обвинило Иран во вмешательстве во внутренние дела государства, а также в подготовке терактов на его территории. Об этом НСН заявили в посольстве Королевства Бахрейн в Российской Федерации.
По данным доклада министерства иностранных дел королевства о вмешательстве Ирана в дела королевства в течение 2018 года, были зафиксированы факты создания террористических группировок и ячеек на территории Бахрейна, финансирования со стороны Ирана террористов и экстремистов, контрабандные поставки оружия и взрывчатки.
В ходе операций по предотвращению терактов на территории Бахрейна были арестованы 116 боевиков из организаций, финансируемых Ираном, из них 48 человек прошли подготовку в лагерях Иранской революционной гвардии. Также отмечается, что за пять месяцев с начала года было проведено 105 спецопераций, в том числе обыски на 45 объектах и складах.
«Иран далеко зашёл в своих действиях, направленных на эскалацию напряженности в отношениях с Бахрейном. Он использует экстремистские круги, укрывает лиц, бежавших от рук правосудия, открывает лагеря для подготовки террористических групп, осуществляет контрабанду оружия и взрывчатых веществ. Под прицелом террористов оказались граждане Королевства, лица, имеющие вид на жительство, а также сотрудники спецслужб. Было убито 28 сотрудников спецслужб. Ранения получили свыше трёх тысяч человек», — отмечается в докладе дипломатического ведомства.
Напомним, что Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном в 2016 году, вслед за Саудовской Аравией. Причиной тому послужили акции протеста в Тегеране, которые последовали за казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра.