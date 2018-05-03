Российский политолог объяснил депортацию заключенного из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Американские спецслужбы, политологи и эксперты не раз указывали на некий саудовский след в терактах 11 сентября. Видимо, это желание этот след скрыть и не портить отношения с Саудовской Аравией

— Константин Блохин.

Эксперт заявил, что в этом нет ничего необычного. Было бы действительно странно, если бы преступника депортировали в Россию