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Российский политолог объяснил депортацию заключенного из Гуантанамо в Саудовскую Аравию
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Российский политолог объяснил депортацию заключенного из Гуантанамо в Саудовскую Аравию 

360tv.ru 1 час назад
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин назвал депортацию заключенного из Гуантанамо в Саудовскую Аравию желанием «обеспечить стандарты безопасности и гуманного обращения». Мохаммеда Хаз ад‐Дарби осудили на 13 лет после нападения на французский танкер, сообщило ИА НСН.
Американские спецслужбы, политологи и эксперты не раз указывали на некий саудовский след в терактах 11 сентября. Видимо, это желание этот след скрыть и не портить отношения с Саудовской Аравией
— Константин Блохин.
Эксперт заявил, что в этом нет ничего необычного. Было бы действительно странно, если бы преступника депортировали в Россию.
Соединенные Штаты впервые при Дональде Трампе передали заключенного из Гуантанамо третьей стороне. В США решили, что бывший боевик не представляет угрозы и может быть выслан.
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