Железняк прокомментировал планы по созданию базы НАТО в Албании

Китая, Ирана и Ранее министр обороны Албании Олта Джачка сообщила, что Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом , в ходе которого «выразила обеспокоенность активностью России Турции » в Балканcком регионе. Джачка уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана , и которая была бы «под крылом НАТО».

"Прямая военная поддержка и потакание со стороны США, НАТО и Евросоюза крайне агрессивным планам албанцев только усиливает напряжение на Балканах и чревато развязыванием нового конфликта", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению Железняка, военная поддержка и политико-дипломатическое прикрытие со стороны США, НАТО и Евросоюза «великоалбанскому проекту» по переделу европейских границ имеет много общего с ситуацией в Европе накануне Второй мировой войны, когда Великобритания , проводя политику умиротворения нацистской Германии , фактически подтолкнула Гитлера к войне.

Депутат также добавил, что в условиях, когда США и их союзники по НАТО сделали противоправное нанесение ракетно-бомбовых ударов «опасной практикой» международного поведения, Сербия , в полной мере на себе испытавшая эти методы, не может успешно отстаивать Косово и другие свои национальные интересы, не обладая мощным военным потенциалом.

"Качественное усиление уровня военно-технического сотрудничества Сербии с Россией, а также со странами ОДКБ, является надежной базой для создания оборонного потенциала Сербии, способного надежно защитить территориальную целостность страны и обеспечить безопасность сербского народа в регионе", — подчеркнул парламентарий.