Албания предложила построить базу НАТО

"Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах", — цитирует албанское агентство АТА главу минобороны

"Уверены в том, что пришло время для США установить свое присутствие в Албании… Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион", — приводит слова министра агентство.