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Албания предложила построить базу НАТО
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Албания предложила построить базу НАТО 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря, сообщила министр обороны республики Олта Джачка.
По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого «выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции» в Балканcком регионе.
"Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах", — цитирует албанское агентство АТА главу минобороны.
"Уверены в том, что пришло время для США установить свое присутствие в Албании… Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион", — приводит слова министра агентство.
Джачка уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы «под крылом НАТО». Она добавила, что в последние два года армия Албании поменяла устаревшее китайское вооружение на новое натовское и увеличила бюджет на военные нужды. Страна является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.
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