Схватка за чёрное золото Сирии

Главным театром боевых действий в Сирии постепенно становятся отнюдь не пригороды Дамаска с его Аль-Гутой, Думой и вымышленными химатаками. И даже не кишащий террористами Идлиб, окончательно превратившийся в радикальный гадюшник, то есть в место, где натурально собран весь исламистский яд почти из каждого змеиного гнезда страны. Это может подождать, потому что в центре реального внимания военных стратегов — нефтяные поля восточных сирийских провинций.

В пылу Первомая отечественные аналитики как-то пропустили мимо ушей сообщения о возобновившихся столкновениях на берегах Евфрата между проамериканской «оппозиционной» группировкой Демократические силы Сирии и подразделениями Сирийской арабской армии. В результате непродолжительного пока что противостояния правительственные войска Асада смогли отвоевать у «оппозиционеров» и взять под свой контроль как минимум пять населённых пунктов в нефтяных окрестностях Дейр эз-Зора.

В пылу Первомая эти боевые сводки можно было и вправду записать в рядовые абсолютно фиксации ювелирных фронтовых изменений, которые в масштабах сирийской войны не имеют глобального значения. Но количество подводных камней в данном конкретном случае настолько велико, что не учти их — и корабль трезвого взгляда на сирийский кризис рискует разбиться вдребезги.

Демократические силы Сирии, вопреки громкому и казалось бы всеобъятному названию, по сути, являются исключительно курдской военной группировкой, лишь слегка разбавленной представителями местных арабских кланов. Эта организация — своего рода маркетинговый или, если хотите, пиар-проект США . Американцы, не имея на сирийской земле реального и вменяемого союзника, были вынуждены слепить его сами. (В Ираке им воевалось проще: там официальный союзник — иракская армия).

Союзника же в Сирии американцы слепили, как в той российской поп-песне: то есть буквально «из того, что было».

А были хорошо и щедро прикормленные курды, да пару отрядов так называемой Свободной сирийской армии , проваливших миссии, возложенные на них либо спонсорами-саудитами, либо Катаром. Да ещё несколько десятков бедуинов, которым изначально было не принципиально, на чей стороне воевать, — кто-то из них даже успел засветиться в ИГИЛ*.

Из этих человеческих ресурсов США и начали лепить некий единый и оппозиционный Асаду фронт, на который американские военные могли опереться. Ну а если и не опереться, то хотя бы прикрыться или воспользоваться им в виде ширмы. Ведь именно под создание и тренировки ДСС в Сирию принялись перекидывать сначала военных инструкторов, потом и действующий спецназ, а вслед за этим приступили к развёртыванию как минимум двух военных баз: в районе Манбиджа, а теперь и на границе с Ираком, в городке Аш-Шаддади.

Первоначально ДСС ставили перед собой задачу бороться с террористами из ИГИЛ . Я хорошо помню их учредительный съезд, где именно этот тезис был заглавным, — о войне против Асада там не говорилось ни слова. Напротив, ДСС позиционировали себя как организацию, готовую к диалогу по внутриполитическим вопросам и сотрудничеству в вопросах военных, когда речь идёт о боевых действиях против ИГ.

Однако теперь возникает справедливое сомнение: а не была ли эта красиво анонсированная стратегия такой же уловкой и ширмой, как всё остальное?

Ведь после того, как ИГИЛ в восточных провинциях Сирии, то есть в Хасаке и Дейр эз-Зоре, довольно стремительно закончилось (не без участия правительственных сил Асада и российских ВКС, между прочим), эта оппозиционная организация (я имею в виду ДСС) вместо инструмента борьбы с международным терроризмом превратилась в инструмент борьбы даже не столько за власть в Сирии, сколько за её нефтяные ресурсы.

Об этом говорят территории, на которых плотно обосновалась ДСС в процессе противостояния с ИГ — по какой-то невероятной случайности это сплошь места самых богатых в регионе нефтяных месторождений.

Здесь также надо отдать должное американскому маркетингу: романтично и героически представленные всему миру курдские девушки в камуфляже, которые совершенно реально надавали люлей на поле боя бородачам-радикалам, ни у одного нормального человека не будут ассоциироваться с корыстными нефтяными интересами.

Они воюют исключительно за демократические ценности и право незаслуженно угнетённого курдского населения на свою автономию.

И вы знаете, к этим девушкам у меня вот правда никаких вопросов. Мы однажды общались с ними в только что освобождённом от террористов сирийском Аш-Шаддади, и я верю в их преданность собственным идеалам. Поэтому вдвойне цинично, на мой взгляд, эксплуатировать неподдельную курдскую романтику в прагматичных американских интересах. При том что сами курды не ахти как желают вступать в столкновения с правительственными силами Асада. Они реально готовы к вменяемому диалогу. Но…

Как говорят, кто группировку создавал, тот её и танцует. Увы, для ДСС наступает эпоха грязных танцев. Правительственные силы, естественно, стремятся взять под контроль абсолютно всю территорию страны, в том числе и ресурсы, которые призваны обеспечивать её нормальное финансовое функционирование. Американцы категорически против отдавать нефтяные месторождения, занятые их собственными протеже. Отсюда непосредственно на земле искусственно разгорается новый этап уже гражданского, а не антитеррористического конфликта.

Вопрос, на чей стороне справедливость, считаю риторическим. А вот на вопрос, кто победит в этой схватке за нефть, попытаюсь ответить. Всё-таки восточные провинции Сирии — регион крайне специфический. Вопреки созданному (в том числе и американцами) мифу, большую часть населения там представляют отнюдь не распиаренные курды. А местное арабское население — это по факту бедуинские племена, не так давно осевшие. Их шестьдесят процентов, и больше половины толком не определились, за кого они: за Асада или за курдов.

Так вот те политические и военные силы, которые смогут убедить и мотивировать реальных хозяев этих земель перейти в свои союзники (причём не только убедить, но и выполнить в оперативный срок взятые на себя обязательства — социальные, экономические и все другие, прилагающиеся к ним), и сорвут джек-пот в виде природных ресурсов Восточной Сирии. А нефть там буквально из-под земли сочится. Сам видел.

военкор, писатель, автор проекта WarGonzo