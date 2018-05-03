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ООН: в осажденных районах в Сирии находятся 11 тыс. человек
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ООН: в осажденных районах в Сирии находятся 11 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Число сирийцев, живущих в осажденных районах, сократилось за год с 625 тыс. человек до 11 тыс. Эти данные привел на состоявшемся в четверг в Женеве брифинге советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.
"Год назад в труднодоступных районах жили 4,6 млн человек, а в осажденных — 625 тыс. Сегодня 2 млн живут в труднодоступных районах и 11 тыс. в осажденных", — сказал он.
Эгеланн позитивно оценил тот факт, что «люди в массовом порядке больше не находятся в осажденных районах, и гораздо меньше людей вынуждены жить в труднодоступных районах». Вместе с тем он «опечален» тем, что эти перемены произошли не в результате снятия осад или прекращения войны путем переговоров, а вследствие «ужасающих битв в густонаселенных районах».
"Цена этих перемен была слишком высока", — констатировал советник. По его словам, сейчас в Сирии осталось только три осажденных района — Эль-Фуа, Кефрая и Ярмук.
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