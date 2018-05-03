Коротченко: пилоты Су-30СМ боролись до конца за спасение самолёта

Ранее в четверг Минобороны назвало предварительную версию причины катастрофы российского истребителя Су-30СМ в Сирии — это могла быть попавшая в двигатель птица. При этом в ведомстве подчеркнули, что по самолёту никто не стрелял. Су-30СМ упал утром 3 мая после взлёта с аэродрома Хмеймим. Оба пилота самолёта погибли.

Коротченко подчеркнул, что попадание птицы в двигатель самолёта — это чрезвычайная ситуация, которая может произойти в военно-воздушных силах любой страны.

«К сожалению, от таких случаев не застрахованы ни одни ВВС в мире и подобные ситуации на военных аэродромах, к сожалению, случаются. Здесь всё решает сочетание факторов, как идёт развитие ситуации после того, как птица попала в воздухозаборники и дальше в двигатель. В случае с Су-30СМ такая ситуация привела к катастрофе, но все итоговые выводы будут сделаны уже по результатам расследования», — пояснил эксперт.

Единственное, что, по его словам, можно сделать в этой ситуации со стороны Минобороны — это оказать всестороннюю поддержку семьям погибших пилотов.