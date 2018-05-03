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В Афганистане ввели электронные ID-карты для усиления безопасности
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В Афганистане ввели электронные ID-карты для усиления безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Национальная система электронных удостоверений личности (ID-карты) официально заработала в четверг в Афганистане, данная инициатива является частью усилий афганских властей по борьбе с поддельными удостоверениями, которые используются в том числе террористами, сообщает телеканал Tolo News.
По данным телеканала, президент Ашраф Гани, а также его жена Рула уже получили свои новые электронные удостоверения личности.
"Одной из ключевых причин, по которой мы запустили эту систему, являются террористические атаки, произошедшие в понедельник. Очень вероятно, что террористы использовали поддельные удостоверения личности. Для меня самым важным является безопасность народа", — цитирует телеканал президента.
В понедельник утром в Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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