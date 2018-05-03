В Афганистане ввели электронные ID-карты для усиления безопасности

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Национальная система электронных удостоверений личности (ID-карты) официально заработала в четверг в Афганистане , данная инициатива является частью усилий афганских властей по борьбе с поддельными удостоверениями, которые используются в том числе террористами, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, президент Ашраф Гани , а также его жена Рула уже получили свои новые электронные удостоверения личности.

"Одной из ключевых причин, по которой мы запустили эту систему, являются террористические атаки, произошедшие в понедельник. Очень вероятно, что террористы использовали поддельные удостоверения личности. Для меня самым важным является безопасность народа", — цитирует телеканал президента.