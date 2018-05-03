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Израиль заявил о нежелании воевать с Ираном
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Израиль заявил о нежелании воевать с Ираном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Израиль не считает иранцев врагами, сотни лет народы обеих стран были в дружеских отношениях. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью газете «Коммерсантъ».
«Наша проблема не с Ираном, а с режимом аятолл», — пояснил глава оборонного ведомства, добавив, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану.
«Я вообще не хочу говорить ни о каких ударах, мы не собираемся, никогда не хотели просто так никого ударять. Все войны, которые мы вели до сегодняшнего дня, — это войны, которые нам навязали», — пояснил политик.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. По словам главы правительства, израильская разведка смогла получить «полтонны материалов», среди которых «100 тысяч файлов, доказывающих, что иранцы лгут» в отношении ядерной программы военного назначения. Нетаньяху отметил, что планы Тегерана обзавестись ядерным оружием «представляют собой основную угрозу Израилю, США и всему миру».
США неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая этого года.
Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015-го. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.
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